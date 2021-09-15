Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mevkidaşı Rati Bregadze ile bir araya gelmek için Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e geldi. Bakan Gül, Gürcistan’a yaptığı resmi ziyarette iki ülke arasında işbirliğinin ve yakın bağların öneminin altını çizerek bu yakın bağların birçok alanda başarılı bir ortaklığın temeli olduğu belirtildi. Bakan Gül, Gürcistan Adalet Bakanlığının 10 yıllık kalkınma planını sorarak bakanlığın stratejik yönelimleri hakkında bilgi aldı.

İKİ ÜLKE ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Görüşmeni sonrasında taraflar 2021-2024 yılları arasında iki bakanlık arasında ortak bir işbirliği programı olan Mutabakat Zaptı imzalandı. İki ülkenin adalet bakanları tarafından imzalanan mutabakat ardından Bakan Gül, mevkidaşı Bregadze ile birlikte Tiflis Adalet Sarayı’nı gezerek faaliyetleri ve hizmetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Bakan Gül’e Gürcistan ziyareti sırasında Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan eşlik ediyor.

Adalet Bakanı Gül: Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin, "Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur." dedi.