Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Fransa'nın AB dönem başkanlığını devralmaya hazırlanmasıyla ilgili olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“AVUSTRALYA’DAN CİDDİ BİR GÜVEN İHLALİ”

Bakan Beaune, Avustralya'nın Fransa ile 2016'dan bu yana sürdürdüğü denizaltı projesini iptal ederek ABD ve İngiltere ile anlaşmasını "Avustralya'dan ciddi bir güven ihlali" olarak niteleyerek, güven ilişkisini zedeleyen bu durumun Canberra ile diğer anlaşmaların da sorgulanmasına neden olacağını söyledi.

“ONLAR İÇİN HER ZAMAN AMERİKA ÖNCELİKLİ OLACAK”

ABD'nin tavrını da, "Onlar için her zaman Amerika öncelikli olacak" şeklinde yorumlayan Beaune, İngiltere için de "İngiliz komşularımız, AB'den ayrılarak kabullenilmiş bir kölelikle ABD'nin kürkçü dükkanına geri döndü" ifadesini kullandı. Fransız Beaune, "Avrupalı gibi hareket etmeli, stratejik özerklik ve savunma alanındaki kapasitemizi güçlendirmeliyiz." dedi.

FRANSA’DAN TEPKİ

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile 16 Eylül'de düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

PROJENİN MALİYETİ 90 MİLYAR DOLAR

AUKUS anlaşmasının devreye girmesiyle Avustralya, 2015'ten beri Fransa ile yürüttüğü, maliyeti başlangıçta 43 milyar dolar olarak açıklanan, daha sonra 90 milyar dolara yükseltilen ve ülkede tartışmalara yol açan Taarruz Denizaltı Programı'nı durdurduğunu duyurmuştu. Bu duruma tepki gösteren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Savunma Bakanı Florence Parly, Avustralya hükümetinin Fransa ile denizaltı programını durdurmasının ve ABD ile nükleer denizaltı inşa etme konusunda anlaşma kararının iş birliği ruhuna aykırı olduğunu açıklamıştı.

Fransa son olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Canberra ve Washington büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırmıştı.

Fransa'dan AUKUS iş birliğine tepki: Sırtımızdan hançerlendik Fransa’nın Avustralya ile yürüttüğü 90 milyar dolarlık Taarruz Denizaltı Programı, Washington ve Londra’nın yaptığı yeni iş birliği ile sona erdi

Fransa'da aşı olmayan 3 bin sağlık çalışanı işten uzaklaştırıldı Fransa'da bazı meslek gruplarına yönelik zorunlu aşı uygulamasının yürürlüğe girmesiyle aşı olmayan yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı işten uzaklaştırıldı.

Fransa'da helikopter düştü: 1 ölü Fransa’nın güneydoğusunda yer alan Isere kentinde helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.