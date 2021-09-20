Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım’da gerçekleştirilen seçimler hakkındaki soruya, “Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürmekte ve Kırım’ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır. Bu çerçevede 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Kırım’da da düzenlenen RF Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibarıyla sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır” cevabını verdi.
Rusya'dan Kırım tatarlarına baskı: Yine operasyon Kırım'da aralarında Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in de bulunduğu 5 Kırım Tatar Türk'ünün gözaltına alınmasına yönelik düzenlenen protestoda en az 45 Kırımlı gözaltına alındı.
Dışişleri Bakanlığı: Kırım’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, “Kırım Tatar Milli Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal’in gözaltına alınmasını endişeyle takip ediyoruz” dedi.