Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım’da gerçekleştirilen seçimler hakkındaki soruya, “Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürmekte ve Kırım’ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır. Bu çerçevede 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Kırım’da da düzenlenen RF Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibarıyla sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır” cevabını verdi.

Rusya'dan Kırım tatarlarına baskı: Yine operasyon Kırım'da aralarında Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in de bulunduğu 5 Kırım Tatar Türk'ünün gözaltına alınmasına yönelik düzenlenen protestoda en az 45 Kırımlı gözaltına alındı.

Dışişleri Bakanlığı: Kırım’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, “Kırım Tatar Milli Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal’in gözaltına alınmasını endişeyle takip ediyoruz” dedi.