Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için geldiği New York'ta Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi. Tamamının Pazar günü yayınlanacağı röportajın paylaşılan bir bölümünde Türkiye'nin "mülteci ambarı" olmayacağı yönünde sözleri hatırlatılan ve Afgan mültecilerin sorumluluğunu ABD'nin mi alması gerektiği sorusu yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez." şeklinde konuştu.

AFGAN MÜLTECİLERİ ALMAYA GÜCÜMÜZ YETMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Afgan mülteciler hakkında daha fazlasını yapması gerektiğini söyleyerek, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Göbeklitepe paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Göbeklitepe’deki dikilitaşın bir örneğinin New York’taki BM binasında sergilenmeye başlamasıyla ilgili açıklamada bulundu.