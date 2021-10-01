Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

TBMM Genel Kurulu, 2,5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlıyor. Meclis’te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı’nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Meclis Genel Kurulu, saat 14.00’te özel oturumla toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Genel Kurula takdim edecek, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Erdoğan’ın konuşmasının ardından Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin edecek.

ÖNEMLİ DÜZENLEMELER VAR

TBMM Genel Kurulu çalışmaları ise önümüzdeki hafta salı gününden itibaren başlayacak. Meclis, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak. Vergi paketi, Paris İklim Anlaşması’nın onaylanması ve süresi 30 Ekim’de dolacak olan Türk askerinin Irak ve Suriye’de bulunmasını içeren tezkere, ekim ayının önemli gündem maddeleri olacak. Seçim kanunlarında değişiklik ve 2022 Bütçe Teklifi de Meclis’e sunulacak. Meclis’e 17 Ekim’e kadar 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi gelecek. Meclis Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.



Tadilat çalışmaları tamamlanan TBMM Genel Kurul Salonu yeni döneme hazır

ALTYAPISI YENİLENDİ

Bu arada, TBMM’nin bütün elektronik altyapısı son teknolojiye uyarlandı. Meclis’te uygulamaya girecek yeni sistemin altyapısı için Genel Kurul zeminine gerekli elektronik aksam döşendi. Milletvekili sıralarına, bilgisayar ve şarj bağlantı üniteleri konuldu. Yirmi üç senelik elektronik sistemin yenilenmesiyle, başta TBMM gündemi olmak üzere, kâğıt olarak dağıtılan her şey elektronik olarak milletvekili sıralarındaki ekranda dijital ortamda yer alacak. Ayrıca Meclis yerleşkesine araçla girişlerde plaka tanıma sistemine de geçildi. Öte yandan Covid-19 salgını sebebiyle yeni yasama yılında da çalışmalara maske, mesafe ve temizlik konularında gerekli özen gösterilerek devam edilecek.

KALİTELİ HD YAYIN YAPILACAK

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Meclis Genel Kurulundaki elektronik sistemin, Savunma Sanayii Başkanlığı ve TBMM teknik personelinin iş birliğiyle yenilendiğini söyledi. Kumbuzoğlu “Oylama, yoklama ve bütün konuşma sistemleri, parmak izi ve pin kodu girmek suretiyle mekanizmayı devreye sokacaktır” dedi. Görüntülerin, 8 kamera ile HD sistemi ve 4K sistemine elverişli olacak şekilde yapıldığını aktaran Kumbuzoğlu, salonda ses güçlendirmesi yaptıklarını, havalandırma sistemlerini de daha aktif hâle getirdiklerini anlattı.

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Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: Yüzde 7'de uzlaşıldı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın seçim barajı konusunda yüzde 7 oranında uzlaştığını duyurdu. Afganistan konusuna da değinen Bahçeli, "Hiç kuşkusuz Türkiye Afganistan’da bulunmalıdır. En azından düzensiz göç hareketliliği kaynağında engellenmelidir" dedi.