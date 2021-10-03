Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi 2,5 aylık tatilin ardından 1 Ekim’de yeniden açıldı. 27. Dönem 5. Yasama yılı geçtiğimiz Cuma günü itibariyle başladı. Yeni yasama yılı başlarken Meclis’teki yenilikler de dikkat çekti. Sık sık hararetli tartışmaların yaşandığı kimi zaman da kavgalara sahne olan TBMM’de vekiller için yenilikler yapıldı. TBMM Genel Kurul salonunda vekillerin stres ve gerginlik birikimini engellemeye yönelik tedbirler aldı.

STRES İÇİN BAKIR TEL HALILAR

Milletvekillerin stres ve gerginlik birikimini önlemek için bakır tel topraklama yapılırken anti-statik halılar döşendi. Bakır tel topraklamanın, elektronik sistemlerden kaynaklanan vücuttaki yoğun elektrik birikimini önlemek adına yapıldığı öğrenildi. Yenilenen anti-statik halılarla birlikte vekillerin stres yükünün azaltılması hedefleniyor.

UYUKALANLAR İÇİN HAVALANDIRMA ÜNİTESİ

Stres yükünün azaltılması için yapılan bakır tel topraklama ve anti-statik halı döşemesinin yanı sıra Genel Kurul'un havalandırma sisteminde de değişiklik yapıldı. Vekillerin yoğun oksijen alabilmeleri için her sıraya havalandırma ünitesi yerleştirildi. Havalandırma ünitesinin yerleştirilmesi ile oksijen azlığı nedeniyle oluşabilecek uyuyakalmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

TBMM Başkanı Şentop'tan taziye mesajı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün ailesine baş sağlığı diledi.