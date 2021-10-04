Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarından yaz boyunca sahada yaptıkları çalışmaları, vatandaştan gelen talepleri ve çözüm tavsiyelerini dinleyecek. Ayrıca, Erdoğan başkanlığında 24 Ağustos’ta yapılan son MKYK toplantısında ‘sel ve afet bölgelerini gezin’ talimatının ardından bölgelere giden kurmayların izlenimleri de toplantının gündem başlıklarından biri olması bekleniyor.

MECLİS ÇALIŞMALARI DA MASADA

Meclis çalışmalarının da masaya yatırılacağı MYK toplantısında, yeni dönemde ilk gündeme gelecek konulardan olan vergi kanununa ilişkin düzenleme, Paris İklim Anlaşması, dezenformasyonla mücadele, spor yasası ve gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında hâl, perakende ile kooperatif yasa çalışmalarıyla ilgili son durum değerlendirilecek.

Daha sonra Erdoğan, 84 gün sonra çarşamba günü Meclis’teki grup toplantısında gündeme ilişkin mesajlar verecek. Perşembe günü ise il başkanları toplantısına başkanlık edecek olan Erdoğan, il başkanlarının bölgedeki sorun ve taleplerini dinleyecek.

Erdoğan alışverişte açıkladı: Devletten bin market Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplayan Erdoğan, Türkiye genelinde talimat verdim,

Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5.Yasama Yılı'nın açılış programında yaptığı açıklamada enflasyon rakamlarına değinerek, tek haneli rakamlara düşmesi yönünde kararlı olunduklarını açıkladı.