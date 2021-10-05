Türkiye Gazetesi

Ali Babacan, partilerin çalışmasının kapsamını parlamenter sisteme geçişte işin referans noktaları, ilkeleri ve hedeflerinin belirlediğini, ortak metin ve liderlerin bir araya gelmesi için takvimin henüz belli olmadığını söyledi. Ali Babacan, “HDP de güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda irade beyan etmiştir. Bizim HDP ile ikili temaslarımız ve istişare süreçlerimiz devam ediyor. Altı partinin oturduğu masayla ilgili konu, altı partinin mutabakatıyla olabilecek bir iş” dedi.

Eski CHP'li Ateş'ten Babacan ve Davutoğlu'na: Millete de ihanet ederler "Liderlerine bu ihaneti yapanlar, küresel güçlerin elindeki oltanın ucunda asılı yeni makamlar için bu millete, bu ülkeye acaba ne yapmaz-lar ki?"

Varank'tan Babacan'a: Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran kimdi? DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kanal 42'te katıldığı bir programda Hazine Bakanlığı günlerini anlattı.