Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi temel atma ve Adana'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

YABANCI YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum." dedi.

Erdoğan, "Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkartıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye, Kazakistan'daki yatırımlarını artırdı Türkiye'nin, ABD ve İsviçre'den sonra, Kazakistan'daki yatırımlarını en fazla artıran üçüncü ülke konumuna geldiği bildirildi.

CUMULUS 40 milyonluk yatırımla hayata geçti 'Bilişim Garajı’nın yepyeni online platformu CUMULUS, hem bilişim hem de sanat eğitimlerini birleştirdi. Bilişim Garajı CEO’su Zerrin Topal "Ülkemizin AR-GE gücü ve insan kaynağı ile ürettik, şimdi teknoloji ihracatı yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Algida'dan son 10 yılda 315 milyon dolarlık yatırım Son 10 yılda Türkiye’ye 315 milyon dolarlık yatırım yapan Algida, GSYH’ye 4,2 milyar lira katkı verdi.