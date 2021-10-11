Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak toplantının öncelikli başlıkları, gıda fiyatlarında görülen fahiş fiyat artışlarına karşı sürdürülen denetimlerin son durumu ile koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi olacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un marketlerde yapılan denetimlere ilişkin bir sunum yapması planlanıyor. Buna yönelik, gıda enflasyonu ve fahiş fiyatlarla mücadeleye dair atılabilecek adımlar kabine toplantısında ele alınacak.

GÜNDEM KITA SAHANLIĞI

Kabine toplantısında Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masada olacak. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından bu ay içerisinde iki defa Nautical Geo araştırma gemisi ile Türk kıta sahanlığını ihlal etme girişimine karşı atılan adımlar değerlendirilecek. Yine Yunanistan da geçen ay Türk kıta sahanlığını delme girişiminde bulunmuş, Oruç Reis fırkateyninin engeliyle karşılaşmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu konuyla ilgili yürütülen diplomatik temasları, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar da sahada yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yapacak.

ARTAN VAKA SAYILARI MASADA

Kabineye sunum yapacak olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 binleri bulan vaka sayıları, hastane doluluk oranları ve aşılamada gelinen son durum hakkında bilgi verecek. Kısa süre içinde acil kullanım onayı alması beklenen yerli aşı TurkoVac çalışmaları da gündemde olacak. Bunların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ay Afrika’ya yapacağı ziyaret ve İtalya’nın başkenti Roma’da katılacağı G20 liderler zirvesi de değerlendirilecek. Erdoğan’ın Roma’da ABD Başkanı Joe Biden ile ikili görüşme yapması bekleniyor.

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