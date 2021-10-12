Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, HDP’nin “Demokrasi Tutum Belgesi” adını koyduğu ittifak şartlarını görüşmek üzere CHP Genel Merkezine yaptığı ziyareti ve son dönemdeki CHP-HDP yakınlaşmasını gazetemize değerlendirdi.

Ümit Özdağ “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ağustos ayından bu yana bir yeni strateji izlemeye başladı. Bu çerçevede hem HDP ile yakınlaşma hem de KHK’lılar üzerinden verilen mesajlar ve Batı’ya verilen tavizler, bu stratejinin temel ayaklarını oluşturuyor. Kılıçdaroğlu, ağustos ayının son günlerinde bütün KHK’lıların göreve iade edileceği açıklamasını yaptı ve daha sonra CHP’nin Dış Politikadan Sorumlu Başdanışmanı, ‘Mavi Vatan’da Türkiye’nin saldırgan bir politika izlediğini’ ifade etti. Bunu, CHP heyetinin Kuzey Irak ziyareti ve daha sonra Kılıçdaroğlu’nun yapmış olduğu HDP’nin sözde Kürt meselesinin çözümü için meşru muhatap olduğu açıklaması izledi. Diğer taraftan, PKK ve FETÖ ile ABD’nin istediği şekilde sorun çözümünden de yanayız mesajı verildi. İşte HDP-CHP ilişkilerinin yeni ekseni bu zemine oturmuş durumda ve gittikçe de kamuoyunun önünde şeffaf gerçekleşmeye başladığını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte bu daha da yoğunlaşacaktır” dedi.

Özdağ “İyi Parti’nin de bu sürecin dışında kalmasının pek mümkün olmadığını görüyorum” diye konuştu.

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