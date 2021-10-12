Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Afganistan kaynaklı yeni bir göç dalgasını taşıyamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır." dedi.

"AFGANİSTAN'DA GÜVENLİK VE İSTİKRAR BİR AN ÖNCE SAĞLANMALI"

Katılımcıları selamlayarak toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, G20'yi dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar karşısında temel iş birliği platformu olarak gördüğünü söyledi.

Erdoğan, Afganistan'da yaşanan gelişmelerin siyasi ve insani boyutunun yanı sıra ekonomik ve finansal yansımalarının da olduğunu vurgulayarak, konunun G20'nin çalışma alanı çerçevesinde değerlendirilmesini memnuniyetle karşıladığını, fikir alışverişinde bulunulmasına imkan tanıyan dönem başkanı İtalya'ya teşekkür etti.

Afganistan'da yeni bir siyasi ve jeopolitik hakikatle karşı karşıya olunduğunu dile getiren Erdoğan, "Ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel düzeyde değil uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak stratejik sabırla ve kademeli bir yaklaşımla Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz." diye konuştu.

"AFGAN HALKINA SIRTIMIZI DÖNEMEYİZ"

Afgan halkının siyasi belirsizlik yanında 40 seneyi aşan istikrarsızlık, çatışma ve terörün yıkıcı sonuçlarıyla da mücadele ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Böyle bir dönemde uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur. Siyasi süreçten bağımsız olarak ülkede giderek derinleşen insani kriz nedeniyle Afgan halkıyla güçlü bir dayanışma sergilememiz gerekiyor. Türk Kızılay son olarak 33 tonluk gıda yardımı sağladı. İlave kapsamlı bir insani yardım paketi üzerinde de çalışıyoruz. Bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Kabil havaalanında 26 Ağustos'ta DEAŞ tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında, ayrıca son günlerde Kabil'de ve diğer bazı vilayetlerde yaşanan eylemlerde görüldüğü gibi terör tehdidi halen sürmektedir. Afganistan'daki gelişmelerin göç akını riskini artırdığı da malumunuzdur."

"YENİ GÖÇ YÜKÜNÜ TAŞIYAMAYIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3,6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır. G20'nin küresel ekonomiye yansımaları da akılda bulundurularak göç ve zorla yerinden edilme konularını gündeminde tutmasını bu bakımdan zaruri addediyorum. Bu küresel soruna sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz. Endonezya dönem başkanlığında bu alanda somut adımlar atmak için ciddi fırsatlara sahip olduğumuza inanıyorum."

Halihazırda Türkiye'de burslu olarak 1.100 Afgan öğrenci okuduğunu kaydeden Erdoğan, "Geçmişten bugüne burs verdiğimiz toplam Afgan öğrenci sayısı 10 bini aşmıştır. Afganistan'da bu desteğimiz devam etmektedir." dedi.

Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin açış konuşmasında ifade ettiği üzere geçici hükümetin bekleneni henüz veremediğini dile getirerek, "İnsani yardımlar, güvenlik, Afganistan'ın terör örgütlerinin üsleri olmasını engelleme konusunda, aşırıcılığı engellemede henüz gereken kucaklayıcılığı göremedik. Yerel alt yapının, üst yapının yapımında Türkiye olarak çok büyük emeğimiz oldu. Kız çocuklarının okula gönderilmesi, azınlık hakları, bu konularda ciddi manada Afgan'ın, oluşacak Taliban yönetimiyle bunları çözmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, toplantının başarılı geçmesini diledi.

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