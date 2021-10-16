Türkiye Gazetesi

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan’daki mevcut siyasi durumu ve iki ülke arasındaki ilişkileri görüştüklerini aktaran Muttaki, Taliban’ın resmen tanınması ve ABD tarafından bloke edilen Afganistan’a ait varlıklarla ilgili konuların da gündeme geldiğini söyledi.



Muttaki, birçok ülkeden Afganistan’a insani yardım gönderildiğini ve bunların dağıtıldığını kaydeden Muttaki, son günlerde ABD ve AB heyetleriyle yaptıkları görüşmelerde de yardım sözü aldıklarını belirtti.



Afganistan’a ait varlıkların dondurulmasının uluslararası kanunlara ve insan haklarına aykırı olduğunu kaydeden Muttaki, Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesini, “Karşılıklı güzel mesajlar verildi. Afganistan hükümeti ve halkı konusunda görüşleri olumluydu.” şeklinde özetledi.

''TÜRKİYE AFGANİSTAN'I YENİLEME ÇALIŞMALARINDA İYİ BİR ROL ALABİLİR''

Muttaki, ''Türkiye, sahip olduğu imkanlarla yatırım ve bazı projeleri hayata geçirme konularında ve Afganistan’ı yenileme, restore etme çalışmalarında iyi bir role sahip olabilir. Tüm alanlardan faydalanabilir'' dedi.



Muttaki, Afganistan'ın hesaplarının bloke edildiğini hatırlaratak ekonomik sorunların çözümü için bunun kaldırılmasını istedi.

"BİRÇOK ÜLKEDEN AFGANİSTAN'A İNSANİ YARDIM"

Birçok ülkeden Afganistan’a insani yardım gönderildiğini ve bunların dağıtıldığını kaydeden Muttaki, son günlerde ABD ve AB heyetleriyle yaptıkları görüşmelerde de yardım sözü aldıklarını belirtti.

AB’nin 1 milyar dolardan fazla insani yardım sözü verdiğini ve Cenevre Konferansı’nda da bu miktarda yardım yapılması kararı alındığını aktaran Muttaki, "Bu, dünya ülkelerinin bizimle iş birliğini ortaya koyuyor. Dünya ülkelerinin bizimle ilişkileri günden güne daha da iyileşiyor. Bu yardımların ekonomik alanda olumlu etkisi var." diye konuştu.

''ÜLKEDEN AYRILANLARIN SEBEBİ SİYASİ DEĞİL EKONOMİK''

Göçmenlerin ekonomik sorunlar nedeniyle ülkeyi terk ettiklerini savunan Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, " Güvenlik sorunu yok, siyasi nedenlerle kimseye zorluk çıkarılmıyor ve zarar verilmiyor" diye konuştu.

''YENİ DEVLETİN RESMEN TANINMAMASI DAEŞ'E YARIYOR''

Taliban yönetiminin tanınmamasının DAEŞ'i güçlendirdiğini de söyleyen Muttaki şöyle konuştu:

''Afganistan’daki yeni devletin resmen tanınmaması DAEŞ'e yarıyor. Dünya ülkeleri bir taraftan Afgan halkını kontrol edin, göç etmesinler diyor. Bir yandan da hükümeti resmen tanımayarak DAEŞ’a moral veriyorlar. Bu durum ne Afganistan ne de dünyanın menfaatine bir durumdur.”







Muttaki, Türk yetkililerle bir sonraki görüşmeleri Kabil'de yapmayı istediklerini de söyledi.



Taliban heyetinden 'bizi yalnız bırakmayın' çağrısı Sekiz kişilik Taliban heyeti, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşmede göç ve yardım konuları masaya yatırıldı. Çavuşoğlu, Afganistan'ın insani yardım ve yatırımların devamı için ricada bulunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Taliban heyeti ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban, Türkiye'ye heyet yolladı. Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki heyet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu.