Türkiye Gazetesi

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD dahil olmak üzere 10 ülkenin bugün duruşması yapılan Osman Kavala için ortak çağrısını yayınladı.

4 yıldır tutuklu olan Kavala'nın tahliyesinin yapılması için Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri Türkiye'ye çağrıda bulundu.

BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

''MAHKEMELERİMİZE TAVSİYE VE TELKİNDE BULUNMAK HİÇBİR BÜYÜKELÇİNİN HADDİ DEĞİLDİR''

Bakan Gül, sosyal medya paylaşımında şu sözlere yer verdi:

''Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir.''

ŞENTOP'TAN TEPKİ

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Türkiye'de devam eden dava hakkında, TBMM'de soru sormak ve görüşme yapmak bile Anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir, büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın."

ÖMER ÇELİK: "KABUL EDİLEMEZ"

Ak Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir hukuk devletidir ve Türk yargısı bağımsızdır. Ülkemizde görev yapan diplomatların kendi ülkeleri ile ülkemiz arasındaki ilişkilere katkı yapmalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna karşın ülkemizin egemenliği konusundaki yanlış beyanatlarını en güçlü şekilde reddediyoruz. Tüm diplomatik makamların ülkemizin egemenliğine, Türk yargısının bağımsızlığına saygı duymaları ve içişlerimize müdahaleden kaçınmaları zorunludur. Aksi bir tutum, diplomasiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur ifadelerini kullandı.

Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada verilen beraat kararlarının bozulmasının ardından yeniden görülen davada, sanık Osman Kavala'nın oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Dışişleri'nden ABD'ye Osman Kavala tepkisi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır" dedi.