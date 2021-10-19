Türkiye Gazetesi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memur ve bürokratları tehdit eden açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Kılıçdaroğlu’nun skandal açıklamalarına hükûmet cephesinden sert tepkiler gelirken, Millet İttifakı’nda da huzursuzluğa sebep oldu. CHP liderinin açıklamalarının, ittifak içinde şaşkınlıkla karşılandığı öğrenildi.

SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIK TEPKİ

Kulislerde, ittifak ortaklarında, Kılıçdaroğlu’nun kendisini “güçlü gösterme” çabası içinde olduğu, kullandığı söylemin siyasetin tansiyonunu yükselttiği ve gerginlik çıkardığı düşüncesinin hâkim olduğu konuşulurken Saadet Partisi, CHP liderine tepkisini açık açık dile getirdi. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, katıldığı bir TV programında, “Kılıçdaroğlu’nun 18 Ekim’i milat etmesi garabet bir durumdur. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarını yadırgadığımı ifade etmek isterim” dedi.

İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NA MESAFELİ

Kılıçdaroğlu’nun son çıkışı başta olmak üzere son dönemde ittifak ortaklarına sormadan “iktidarları dönemine” ilişkin çeşitli açıklamalar yapmasının özellikle İyi Parti içinde tartışmalara neden olduğu belirtiliyor. İyi Partililerin Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli durdukları ve tek taraflı bir aday ilanın uygun olmayacağı ifade ediliyor.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, geçtiğimiz haftalarda bir TV kanalında yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nu açık bir şekilde eleştirmişti. Paçacı’nın “Çok tekil söylemlerde bulunuyor. İttifak hâlindeysek, bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız. Madem birlikte hükûmet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?” açıklamaları bu rahatsızlığın yansıması olarak yorumlanmıştı.

Cumhurbaşkanı'nın avukatlarından Kılıçdaroğlu için suç duyurusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hakaret davası açtı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter’dan yaptığı paylaşıma AK Parti’den peş peşe tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, "Tehditlerle kamu düzenine etki etmeye çalışmak ancak bir 'paralel devlet' arayışıdır. Bu tamamen gayrı meşrudur." ifadelerini kullanırken, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise "Kimi tehdit ettiğine dikkat et. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefli bürokratlarından elini çek.” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Heyyt!" demiş. Çok korktuk(!) Hesabı yol arkadaşların PKK’nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ'ye mi sordurursun." tepkisinde bulundu.

Kavcıoğlu Kılıçdaroğlu ile görüştü: Görevden almalar bizim tercihimiz CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğşu ile görüşmesinina rdından gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın güçlü olduğunu ve rezervlerin 125 milyar dolara yaklaştığını söyledi. Kavcıoğlu, herkesin bu rakamları açıklamasının Merkez Bankası'nı daha güçlü kılacağını ifade etti. Kavcıoğlu, görevden alınmalara ilişkin ise, "Bir kısmı arkadaşların, bir kısmı bizim tercihimiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntı varmış gibi yansıtılması MB'yi yıpratıyor. " dedi.