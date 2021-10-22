Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor.

NATO Karargahı'nda NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılan Bakan Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunularak, temasların devamı konusunda mutabık kalındı.

Bakan Akar NATO Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi. NATO Daimi Temsilciliği ve Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret eden Akar çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Akar'dan Yunanistan'a çağrı: Türkiye’ye üstünlük sağlayamazsınız, vazgeçin Yunanistan'ın özellikle son dönemlerde bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla silahlanma sevdasına kapıldığını belirten Bakan Akar, "Önce matematik, önce tarih bunlara bakın. Bu tür girişimlerle Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız, bu gayretten vazgeçin" dedi.