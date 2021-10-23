Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB'de Faaliyete Geçen 52 Yeni Fabrikanın Resmi Açılış Töreni”ne katıldı. Törende yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yatırım yapanların daima kazanacağını belirtti. Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenlere net mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki istikrar ortamını bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hedefimiz güçlü potansiyele sahip Türkiyemizi dünyada hakettiği yere getirmektir. Bu yatırımlarımızın toplam değeri 639 milyonu buluyor. Bu yatırımlarla birlikte birçok alanda ithal ettiğimiz ürünleri ikame ediyoruz. Üretim kapasitemizi artırıyoruz.

Bu yatırımlar için Eskişehir'in seçilmesi fevkalede isabetlidir. Eskişehir sanayileşme kültürü, ulaşım ağlarının üzerinde yer alması ile biçilmiş kaftandır. Eskişehir 1 milyar dolara yaklaşan rakamı ile ülkemizin en fazla ihracat yapan şehirlerimizden biri. Ülkemizin ilk ve tek yerli şanzımanı bu şehrin alametifarikalarındandır. Hükümetlerimiz döneminde Eskişehir'e yaptığımız yatırımlar 30 milyarı aştı. Burada sanayicimize bir müjde vermeyi özellikle arzuluyorum.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPAN KAZANIR"

Sanayimizin dikkatini sadece üretime yöneltmek için her türlü ihtiyaçlarının sunulduğu bir sistem kuruyoruz. Bu planlı OSB'ler sayesinde ihracat ve istihdam istikametinde yolumuza devam ediyoruz.

Salgına rağmen yatırımlarına cesurca devam eden babayiğit iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'ye yatırım yapan, Türkiye'nin aydınlık geleceğine güvenen herkes kazanmaya devam edecek.

Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesinden medet umanlara diyorum ki hiç heveslenmeyin, bu ülkedeki istikrar ve güven iklimini bozmaya kimsenin gücü yetmez. Bizim gündemimiz yatırımdır, insanımıza hizmettir, refahı artırmaktır. Dünyanın kabuğuna çekildiği salgın döneminde biz varımızla yoğumuzla dünyaya açılıyoruz. Yatırımcı kaliteli altyapıya yatırım yapar, iyi işleyen bir ekosisteme yatırım yapar, cazip teşviklere yatırım yapar.

YERLİ OTOMOBİL MESAJI

Gücümüze güç katan, büyük ve güçlü Türkiye'nin taşıyıcı sütunları olan müteşebbislerimizle birlikte altından kalkamayacağımız yük yoktur.

TOGG ile elektrikli araçlarda ön alıcı bir adım attık. Şimdi bataryalar için çalışıyoruz. Hedefimiz ülkemizi Avrupa'nın elektirikli araç üssü haline gelmektir.

Ayrıntılar geliyor...