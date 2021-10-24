Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu, dün gece Twitter'dan "Hakkari Yüksekova’ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi: Çukurca sınırından sızan 2 terörist; J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi" sözleriyle yaptığı paylaşımda "Laftan anlamıyorlar. Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

"TALİMATLARINIZ ELİMİZDE"

Bakan Soylu, bu sabah yaptığı paylaşımda da öldürülen teröristlerle birlikte ele geçirilen mühimmatların listesini duyurdu.

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Çukurca’ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar:

2 M-16 piyade tüfeği, 4 el bombası, 9 M-16 şarjörü, 1 patlayıcı ateşleme düzeneği... Ayrıca talimatlarınız elimizde...

112'yi ararsanız, getiririz veya Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız."

Bakan Soylu: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu duyurdu: İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildi Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu.