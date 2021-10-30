Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının öncelikli başlığı 10 büyükelçinin geri adım atması oldu. Edinilen bilgilere göre, bazı MYK üyeleri Türkiye’nin kararlı ve haklı duruşunun sonuç verdiğini ifade ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kriz olmadan bu süreci iyi bir şekilde atlattık” dedi.

"SÜREKLİ SAHADA OLUN"

MYK toplantısında Teşkilat Başkanlığı, teşkilatların çalışma sistemi ve partinin son dönemdeki üye sayısıyla ilgili genel bir sunum yaptı. Sunumun ardından değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına talimat vererek, “2023 seçimlerine hazırlanın. Çalışmalarınızı hızlandırın. Sürekli sahada olun, yaptıklarımızı iyi anlatın. Tam gaz devam ediyoruz. Bu kutlu mücadele, bu kutlu toplumun sırtında. Biz de bunun sorumluluğunda hareket edeceğiz” diye konuştu.

EYT, ASGARİ ÜCRET VE GIDA ENFLASYONU

Bazı MYK üyeleri, yaz boyunca sahada vatandaşlardan gelen şikâyetleri toplantıda gündeme getirdi. Özellikle EYT, asgari ücret ve gıda enflasyonuyla ilgili şikâyetlerin olduğunu dile getiren MYK üyeleri, bunlarla ilgili çalışmaların yapılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise konuyla ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadığı, ancak not aldığı öğrenildi.

Toplantıda ayrıca, AK Parti’nin Genel Merkez sahası içerisinde bulunan bir düğün salonunun yerine yapılacak olan ek binasıyla ilgili çalışmalar da Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan’ın “Geç kalmayalım, yaza bitirelim” dediği ifade edildi.

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