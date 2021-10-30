Türkiye Gazetesi

Dünya liderleri G20 Zirvesi için bulundukları İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'da peş peşe kritik görüşmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya'nın başkenti Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde "Küresel Ekonomi" ve "Küresel Sağlık" konulu ilk oturuma katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun ardından ikili görüşmelerine başladı. Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi kabul etti

Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmelerden sonra Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Dünya liderleri Roma'da: G20'de dikkat çeken kareler G20 Liderler Zirvesi, Roma'da başladı. Dünya liderlerinin aile fotoğrafı çektirdiği zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ve Macron temasları dikkat çekti.

G20'de hedef, 2022 ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin maliye ve sağlık bakanları, dünya nüfusunun yüzde 70'inin 2022 ortasına kadar koronavirüse karşı aşılanmasını sağlamak üzere adımlar atacaklarını açıkladı.