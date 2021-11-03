Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti. Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Degutis, Katar Büyükelçisi Al Thani ve Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde, güven mektuplarını sundu.

LİTVANYA BÜYÜKELÇİSİNDEN GÜVEN MEKTUBU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Degutis, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Degutis'in beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

KATAR BÜYÜKELÇİSİ AL TAHANİ İLE GÖRÜŞME

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Al Thani güven mektubu sundu.

Al Thani'nin beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

MOĞALİSTAN BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar güven mektubu sundu.

Munkhbayar​​​​​​​'ın beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Erdoğan’dan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne video mesaj göndererek gençlere yönelik mesajlarda bulundu. Erdoğan, "Batı ülkelerinin nüfusunun yaşlanmaya başladığı, doğuda hala eğitim ve altyapı sorunlarının çözülemediği bir dönemde ülkemiz Türkiye, gençlerinden aldığı güçle geleceğine umutla baktığı bir yerde durmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan basını: G20'nin kazananı Erdoğan İtalyan basını, G20 Liderler Zirvesi'nin kazanının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu yazdı. Erdoğan için "Bütün liderler onu görmek istiyordu" denildi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı öğrencilere verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı hakaret davasını kazandı. Mahkeme Kılıçdaroğlu'nu 43 bin 307 TL'lik manevi tazminat ödemeye mahkum ederken, kazanılan tazminatın öğrencilere burs olarak verileceği öğrenildi.