Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3 Kasım 2002'den beri yaptıkları gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletle yol yürümeye devam edeceklerini" bildirdi.

"MİLLETİMİZLE BİRLİKTE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çirkin paylaşımlara suç duyurusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'dan doğal gaz açıklaması: Müjdeyi vereceğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz’de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır" dedi.