Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Lütfü Türkkan'la ilgili önemli açıklamlarda bulundu. Bingöl'de bir şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bu gelişmelerin akabinde Meral Akşener'in talebi üzerine görevinden istifa etmişti. Akşener, "Koruma içgüdülerine sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi bunu gerektirirdi hislerine yenik düştü. Elbette bunu mazur görecek değiliz" dedi.

AKŞENER SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, "Lütfü Türkkan bir hata yaptı. Karşısındaki, Genel Başkanına hem de kadın genel başkanına, ağıza alınmayacak küfürler hakaretler etmiş. Ahlaksız bir adam da olsa, koruma içgüdülerine sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi bunu gerektirirdi hislerine yenik düştü. Elbette bunu mazur görecek değiliz" dedi.

"PLANLI BİR PROVOKASYON"

Akşener, şehit ailesini planlı bir provokasyona alet olmak ile suçladı. Akşener şöyle konuştu:

"Cuma günü yapılmış planlı bir provokasyon var. Cuma'dan beri bunun üzerinde tepindikçe tepindiler. Lütfü Bey bir hata yaptı. Sinirlerine hakim olması gerekirdi. Maalesef olamadı, hislerine yenik düştü. Hatasını mazur görecek değiliz."