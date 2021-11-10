Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna SİHA'larla yapılan terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş olsun dileklerini iletmek için mektup gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başbakan, aziz kardeşim, Bağdat’taki konutunuza yapılan terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, terörle devam eden mücadelenizde size olan güçlü desteğini devam ettirmekte kararlıdır. Bu haklı mücadelenizde her zaman komşumuz Irak’ın yanında olacağımızı da bir kez daha tekrarlıyorum. En kalbi geçmiş olsun dileklerimi iletirken, zat-ı alilerinin sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş Irak halkının esenlik ve refahı için en iyi temennilerimi yineliyorum.”

Irak Başbakanı Kazımi'ye saldırı emri Tahran’dan Irak Başbakanı Kâzımi'ye yapılan SİHA'lı saldırının arkasında İran'ın olduğunu açıklayan Emekli Iraklı General Cesim “Irak’ta iktidar şansı kalmayan Tahran, ülkeyi yeni bir kaos ortamına sürüklemeye çalışıyor” dedi.