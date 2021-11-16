Türkiye Gazetesi

ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) tarafından düzenlenen “Suriye’nin Geleceği: Türkiye ve ABD Perspektifi” başlıklı panelde konuştu. Jeffrey, Suriye'de Türkiyesiz bir çözüm ihtimalinin bulunmadığını söyledi. Suriye’nin bütün dünya için olağanüstü ciddi ve tehlikeli bir konu olduğunu belirten Jeffrey, "Şu anda Ortadoğu'da yaşanan en ciddi çatışma. İran, Rusya, ABD, Türkiye ve en azından hava kuvvetleriyle İsrail, Suriye konusuna dahil bulunmakta" değerlendirmesinde bulundu.

“TÜRKİYE BÜYÜK BİR ÇABA GÖSTERDİ”

Suriye’de 12 milyon insanın yerinden edildiğini ve bu insanların yaklaşık yarısının yaşadığı Türkiye’nin çok büyük çaba gösterdiğini belirten Jeffrey yaşananların insani bir felaket olduğunu ve küresel anlamda bir krize yol açtığını söyledi. Suriye'deki mevcut durumu değerlendiren Jeffrey, "3 yıldır aslında donmuş bir çatışma var. Sahada aslında çok fazla bir değişiklik yok. Ne yazık ki trajik olarak birkaç ay önce birtakım problemler oldu. İran, Rusya taraftarı gruplar sahada birtakım çatışmalar yaptılar. Ama onun dışında 2018’den beri Türkiye’nin yaptığı bir harekat sonrasında durumda bir değişiklik yok" şeklinde konuştu.

“ESAD ANLAŞMAYA VARMIYOR”

Esad yönetimi hakkında konuşan Jeffrey, "Esad basitçe hayatta kalmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde anlaşmaya varmıyor. Ülkesine insanların geri dönmesini sağlayacak, paranın akmasını sağlayacak önerileri kabul etmiyor. Yönetimde kalmak tek istediği şey. Yıkıntının yöneticisi olmayı tercih ediyor. Ülkeyi yeniden yapılandırmaya karşı" dedi. Jeffrey, son olarak İran'ın Suriye’de ikinci bir Lübnan yapmaya çalıştığına dikkat çekerek, "Lübnan yıkılmış bir devlet. Bir kukla tarafından yönlendiriliyor. Bunun Suriye'de olmasını istiyorlar" dedi.

“ESAD TERÖRİSTLERİ TEŞVİK EDİYOR”

Türkiye'nin güvenlik sorunları nedeniyle bölgeden ayrılmak istemediğini kaydeden Jeffrey, "Türkiye sınırı boyunca kendini savunmak durumunda kalıyor. PKK meselesi çok ciddi bir mesele. Türkiye'de 3 milyondan fazla mülteci var ve İdlib'de şu an 3 milyon kişi bulunuyor" şeklinde konuştu. Suriye rejimi cephesindeki gelişmeleri kaydeden Jeffrey, "Suriye'de DAEŞ'in öldürdüğü askerler söz konusu. Çünkü Esad bu teröristleri teşvik ediyor, zemin hazırlıyor. Suriye yönetimi uyuşturucu ticaretini de finanse ediyor. Bu şekilde kendi askeri kuvvetlerini finansmanını sağlıyor. Ekonomik olarak üstünlük kazanmaya çalışıyor" dedi.

TÜRKİYE OLMAKSIZIN SURİYE’DE BİR ÇÖZÜM OLAMAZ

Meselenin çok boyutlu olarak ele alınarak çözümün tüm taraflara fayda sağlaması gerektiğini ifade eden Jeffrey, "Türkiye olmaksızın Suriye'de bir çözüm olamaz. Bu da ABD ile Türkiye’nin iş birliğini zorunlu hale getiriyor" dedi.

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