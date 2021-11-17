Türkiye Gazetesi

Bakan Çavuşoğlu, "(Ermenistan'ın provokasyonları) Bunların yaptığı Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bölgenin istikrarı barış için hep birlikte adım atacağız. Ermenistan buna varsa biz de varız. Ama provokasyonlarla ancak kaybeder." dedi.



Çavuşoğlu: Lübnan ile Körfez ülkeleri arasından yaşanan krizden üzüntü duyuyoruz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan ile Körfez Ülkeleri arasında yaşanan kriz hakkında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik Tahran temasları İki ülke ilişkilerinin hızlandırılması için ortak mekanizmalar devreye girecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile Astana süreci, Afgan göçmenler ve Irak’ın istikrarı konularını kapsamlı olarak ele aldı.

Bakan Çavuşoğlu, Beyrut’taki Türk vatandaşları ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Türk vatandaşları ile bir araya geldi.