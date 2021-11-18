Türkiye Gazetesi

Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındığı Erdoğan ve Herzog'un görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu’nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bölgede barış, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasının zaruri olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çeken İsrailliler tutuklandı Çamlıca Kulesi'ne çıkan İsrailli karı koca ve yanlarında bulunun bir kadın, Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki villasının fotoğraflarını çekmişti. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçundan tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'ne katılan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.