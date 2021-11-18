Türkiye Gazetesi

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde vefat etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

İMRAN KILIÇ KİMDİR?

İlahiyatçı, müftü, siyaset adamı, milletvekili olan İmran Kılıç, 1957 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve İmam-Hatip Lisesini aynı ilde bitirdi. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Askerliğini yedek subay olarak İstanbul’da yaptı.

Birçok ilçe ve illerde, ilçe ve il müftüsü olarak görev yaptı. İrşad ve idarecilik görevlerinin yanında, eğitim öğretim faaliyetlerini de sürdürdü, yurtdışı görevlerinde bulundu. Birçok gazete, dergi ve sitelerde yazı ve şiirleri yayımlandı. Radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı.

AK Parti'den 1 Kasım 2015'te 26. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Evli ve üç çocuk babası olup, Arapça bilmektedir.

ŞENTOP'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden çok değerli yol arkadaşımız, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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