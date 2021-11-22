Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kayseri'de konuştu. İnce, yine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Hellaleşme" çağrısında atıfa bulunarak "Biri 'Helalleşelim' diyor, siyaset meydanı hesaplaşma yeridir. Hesaplaşmadan helalleşme olur mu? Önce hesaplaşalım. Önce memleketin geleceğini konuşalım. Milleti kandırmamalıyız. Diyarbakır'da özerklik deyip Kayseri'ye gelip şehit babası gibi konuşmayacaksın. Tezkereye 'hayır' verip sonra 'Kandil'i bombalarım' demeyeceksin. Tek duralım ama dik duralım. Biz bu memleketin gerçek problemlerinin konuşulmasını istiyoruz" diye konuştu.
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Gel ekranda hesaplaşalım Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yine CHP'yi hedef aldı. Kılıçdaroğlu'na sitem eden İnce " Partinin onurunu kurtardım ya. 20 senedir geçemediğiniz yüzde 30'u geçtim başka ne kötülük yaptım ben size" dedi.
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi: Sen önce benim başörtülü kızlarımdan helalleş Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulunuyor.
İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Önce hesaplaşalım
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Biri 'Helalleşelim' diyor, siyaset meydanı hesaplaşma yeridir" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kayseri'de konuştu. İnce, yine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Hellaleşme" çağrısında atıfa bulunarak "Biri 'Helalleşelim' diyor, siyaset meydanı hesaplaşma yeridir. Hesaplaşmadan helalleşme olur mu? Önce hesaplaşalım. Önce memleketin geleceğini konuşalım. Milleti kandırmamalıyız. Diyarbakır'da özerklik deyip Kayseri'ye gelip şehit babası gibi konuşmayacaksın. Tezkereye 'hayır' verip sonra 'Kandil'i bombalarım' demeyeceksin. Tek duralım ama dik duralım. Biz bu memleketin gerçek problemlerinin konuşulmasını istiyoruz" diye konuştu.
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