Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada faizleri düşürme adımlarına ve doların yükselmesine yönelik eleştirilere cevap verirken bundan sonra uygulanacak ekonomi politikasına ilişkin kritik açıklamalar yaptı. Erdoğan faizlerin düşük tutulmasını, "Bu politikayla biz ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. Üstelik bu politikayı öyle bir anda hayata geçirmiş değiliz. Bugüne kadar attığımız her adım, inşa ettiğimiz her eser ve hizmetin, kurduğumuz her altyapının gerisindeki gayelerden biri de işte bugünlere hazırlık yapmaktır” ifadelerini kullandı. Erdoğan enflasyonun nedeninin faiz olduğunu yeniledi.

DİKKAT ÇEKEN ‘ASGARİ ÜCRET’ MESAJI

Erdoğan, ekonomi politikası ile ilgili dikkat çeken konuşmasında 6 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücreti de ‘mücadelede’ atılacak önemli bir adım olarak dile getirdi. Erdoğan “Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı’nın bu vurgusu asgari ücret konusunda yapılan resmi açıklamaları en yetkili ağızdan bir kez daha teyit ederken yapılacak zamla ilgili beklentileri de yükseltti.

BAKAN BİLGİN: KİMSE ENDİŞE ETMESİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücreti enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir anlaşmanın asgari ücret komisyonundan çıkacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur, faiz fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomini son gelişmelerinin ana gündem maddesi olduğu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurlarındaki artış ve faizle ilgili olarak, "Ülkemizi eskiden hep yaptıkları gibi denklemin dışına itmek isteyenlerin, kur, faiz fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Biz aynı oyunu vesayetle mücadelede gördük. Sabrettik ve başardık. Biz aynı oyunu terör örgütleriyle mücadelede gördük. Karşı atağımızı yaptık başardık. Bu ekonomik kurtuluş savaşından da milletimizi zaferle çıkaracağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, fahiş fiyat artışı yapanların takipçisi olacaklarını belirterek, "Kurdaki yükselişi bahane ederek fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız" dedi.

