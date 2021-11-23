Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Milliyetçiliğin anlamı olan biz, sayısız benlerden oluştuğuna göre milletimizin sorunlarını dile getirmiş olacağız. Bu durumda insanın maruz kaldığı her sorun siyasetimizin ilgi alanına girmek durumundadır. MHP içinde milletin olmadığı hiçbir hedefi asla kabul etmeyecektir. Çalışmalarımızın esası ve özü bu düşüncelerden oluşuyor.

Bizimle kim uğraşıyorsa hala sorumluluğumuza devam ediyoruz demektir. Saldırılar bizleri korkutamaz, yolumuzdan caydıramaz. Olsa olsa bizlere doğru yönde olduğumuza dair güç ve fikir verir. Hem kendimizi hem de aslımızı bilirsek Allah'ın izniyle başarı bizimdir, zafer bizimdir. Bizim tarafımız millettir, mazlumlardır, mağdurlardır. Partimiz bir gönül çemberidir. MHP'nin her zaman doğru anlayan Türkiye sevdalıları hep var olacaklardır.

Ne demiş Sezai Karakoç: Geceye yenilmeyen her insana, ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Öğretmen köklü nesillerin mimarıdır. Öğretmen bir şahıstan şahsiyet çıkaran, insana insanın inceliğini anlatan sanatkarlardır. Yarın Öğretmenler Günü'nü kutlayacağız. Öğretmenler eğitim sisteminin en temel öğesidir. Toplumdaki huzurun sağlanmasında milli kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerimiz baş roldür. Geleceğimizden tasarruf edemeyeceğimizden göre hiçbir şeyi öğretmenlerimizden sakınamayız. Öğretmen atamaları için sorunları çözmeliyizdir. Şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

KILIÇDAROĞLU RAHATSIZ MI OLDU?

Türkiye'ye karşı nerede bir cephe açılmışsa CHP'sinden diğer marjinal partilerine kadar hepsi içindedir. Hırslarına, küçük hedeflerine yenilmiş zillet partilerinin iflah olmak meseleleri vardır. Kılıçdaroğlu geçen hafta bir Yunan gazetesine demeç vermiş. 'İktidara geldiğimizde Ortadoğu barış ve işbirliği teşkilatını kuracağız.

Neden savaşıyoruz' demiş. Terör örgütlerine evet diyen bir zihniyetin savaştan kasdettiği nedir? 7 ayda Pençe harekatlarında 700 teröristin etkisiz hale getirilmesi mi rahatsız etmiştir. Türkiye düşmanlarıyla kucaklaşmak maksadıyla hellaleşme sayfası açan Kılıçdaroğlu'nun dilinin altındaki bakla nedir? Bir kez daha yanlışa gömülmüştür.

Bu partinin bir grup başkanvekili televizyona çıkmış HDP'nin terörle ilişkisini görmedim demiştir-. PKK ile HDP'nin iki madalyonun kanlı yüüz olduğunu cümle alem gördü de bir siz mi görmediniz. Demirtaş'ın niye tutuklu olduğunu ben söyleyeyim. Teröristin ve kuyumuzu kazmak isteyen Sorosçuların yeri orasıdır. Kılıçdaroğlu'nun iktidarımızda başörtülü bakan olacak sözleri de istismardır. Siz başörtülü bakanı konuşmaktan önce ikna odalarında eziyet ettiğiniz gencecik kızlarımızın hesabını verin.

YÜZDE 50+1 AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanının iki turlu seçimle doğrudan halk tarafındna ve yüzde 50+1 oyla seçilme kuralı anayasa değüişikliği ile kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilince de bu değiştirilmemiştir. Bu konuyu daha fazla sündürüp çekiştirmesinler. Bu konuyu tartışmaya açmak yönetim sistemine karşı güvensizliği ve şüpheyi körüklecektir. Milli birlik ve bütünlük için bu güçlü yönü savunmak yerine yüzde 40 oranı dillendirmek iyi niyetli sayılamayacaktır.

Siyaseti ekonomiden ekonomiyi siyasetten ayrı göremeyiz. Ekonomi sadece ekonomi olmaktan çıkmış pek çok depğişkenin tesiri altına girmiş baskı aracına dönüşmesi de kaçınılmaz hale gelmiştir. Türkiye ya para baronlarının sözü geçecek içeriden dışarıya kaynak transferi yoğunlaşacak ya da böyle gelse de gitmeyecektir. İnsanlarımızı faiz, kur, enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere fırsat vermemek herkesin ortak sorumluluğudur. Küresel enflasyon hızlı tırmanış halindedir. Kısa vadeli faiz oranını enflasyon oranındaki artış kadar artırmak veya azaltmaktır.

Esnek kur sistemidne döviz kurunun değeri piyasa şartlarından belirlenmektedir. Döviz kurunun belirlenmesinde enfalsyonun kuru düşürücü etkisi yüksek faizin etkisinden fazladır. Yüksek faiz finansman maliyetlerini artırdığı için yatırım kararlarını erlediği için işsizliği ve yoksulluğu artırır. Ya enflasyon artışına faizi yükselterek tepki vereceğiz, ya da yüksek faiz polisitkasından vazgeçerek üretim kanalını esas alan politikaya geçeceğiz. İkincisi seçenek olan yükske faiz polistikasından kademeli vazgeçmek ithal bağımlılığını gündeme almayı ve bununla kıran kırana mücadele etmeyi gerektirmektedir. Türkiye bir bedel ödeyecekse bunu üretim yapısını değiştirmek ve geliştirmek için göze alacaktır.

ENFLASYON VE FAİZ AÇIKLAMASI

Siyaseti ekonomiden, ekonomiyi siyasetten ayrı göremeyiz. Türkiye tarihi bir eşiktedir. Ya para baronlarının sözü geçecek ve içeriden dışarıya kaynak transferi yoğunlaşacak. Ya da böyle gelse de böyle gitmeyecektir. Küresel enflasyon hızlı tırmanış halindedir. Talep ve arz yönlü enflasyon vardır.

Enflasyonu mal piyasasındaki aksakların ortaya çıkardığı bir sorun olarak tanımlamak doğru olur. Türkiye bir karar verip, bunu uygulamak durumu ile karşı karşıyadır.

Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur. Sonuca göre faiz oranı ve enflasyon arasında uzun bir ilişki bulunmuştur. Milletimize karamsarlık servis etmek vatan sevgisiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur.

IMF ve faiz lobisinin oyunlarıyla daha fazla yol alamayacağımız bellidir. Bağımsız kurumlar milli iradenin üzerinde olmamalıdır. Hesabı veren siyasettir, kararı veren de siyaset olmalıdır. Güvensizliği kamçılayanların geçmişte neye hizmet verdiği şimdi daha iyi anlaşılmıştır.

Erdoğan faiz ve enflasyon mesajı: Mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda faiz ve enflasyonla sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası Bailey: Enflasyondan çok rahatsızım İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, ülkede artan enflasyondan son derece rahatsız olduğunu açıkladı.