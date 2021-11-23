Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasındaki ekonomiye ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bir video paylaştı.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Vazgeçmeyeceğiz. Ülkemiz için, devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Fahrettin Altun uyardı: Yalanların tuzağına düşmeyelim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 35 ilde 129 yangının 122'sinin kontrol altına alındığını bildirdi.

Fahrettin Altun'dan tepki: İdeolojik bir çarpıtma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu yeni kararların ardından müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri hakkındaki kararın sosyal medyada çarpıtılması nedeniyle Fahrettin Altun'dan bir açıklama geldi.