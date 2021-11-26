Türkiye Gazetesi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucuları arasında yer alan Metin Gürcan gözaltına alındı. Gürcan'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle İstanbul Bakırköy’deki evinde polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Gürcan'ın soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Metin Gürcan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak gözaltı gerekçesi olarak kendisine 'siyasi casusluk' suçlamasının yöneltildiğini belirtti.

Gürcan paylaşımında şunları aktardı: Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum. Polisler evde…Arama yapıyorlar . Şok oldum. Desteğiniz istiyorum.

METİN GÜRCAN KİMDİR?

1976 yılında Bilecik'in Bozöyük ilçesinde doğan Metin Gürcan, Kara Harp Okulu’ndan Sistem Mühendisi Piyade Teğmen olarak derece ile1998 yılında mezun oldu.

Gürcan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) 1998-2014 yılları arasında değişik birimlerinde çalıştı. 2015 yılı Ocak ayında Gürcan, akademik çalışmalarına devam edebilmek amacıyla zorunlu hizmetini bitirerek emekli oldu. Meslek hayatının yaklaşık 8 yıllık bölümünü Güneydoğu Anadolu bölgesi, Afganistan, Kazakistan, Irak ve Kırgızistan’da geçiren Gürcan, buralarda çeşitli operasyonel faaliyetler, irtibat ve eğitim görevlerinde geçti.

Gürcan Özel Kuvvetler bünyesinde yetişti. ‘Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi’ adlı teziyle Gürcan, 2008-2010 yılları arasında ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü’nde Güvenlik Çalışmaları alanında master derecesi aldı.

TSK’nın kurumsal dönüşüm kapasite ve isteği konusunda yazdığı doktora tezini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde savunarak doktorasını tamamlayan Gürcan, 2018 yılında bu çalışmasını ‘Opening the Blackbox: Turkish Military Before and After July 15’ ismiyle kitap olarak bastı.

Gürcan, çok iyi derecede İngilizce, orta derecede de Rusça biliyor. 2009 yılında Solomon Asch Conflict Center/ Bryn Mawr College’de ve Changing Character of War-CCW (Oxford Üniversitesi Savaşın Değişen Karakteri) programında ise 2014 ile 2015 yıllarında yılında misafir araştırmacı olarak çalıştı.

Güvenlik konularında çeşitli yabancı ve Türk haber sitelerinde periyodik olarak yazıları yayınlanan Gürcan’ın Small Wars Journal, Turkish Studies, Perceptions, Dynamics of Asymmetric Conflict gibi uluslararası hakemli ve ulusal hakemli dergilerde; terörizm, çatışmanın değişen doğası, çatışmanın değişen doğası, sivil-asker ilişkileri, askeri strateji ve dış politika konularında yayımlanan 22 akademik makalesi bulunmaktadır.

Metin Gürcan’ın Nisan 2016’da Oxford Universitesinden Prof. Robert Johnson ile birlikte editörlüğünü üstlendiği Çanakkale Savaşı: Türk Perspektifi (The Gallipoli Campaign: The Turkish Perspective) isimli İngilizce kitabı basılmıştır. Mayıs 2016’da ise Afganistan’da Ne yanlış Gitti? Aşiret Yapılı Kırsal Müslüman Bölgelerde Ayaklanmaya Karşı Koymayı Anlamak (‘What went wrong in Afghanistan?: Understanding Counterinsurgency in Tribalized, Rural, Muslim Environments) isimli kitabı basılmıştır.

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