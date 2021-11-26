Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’deki programları kapsamında Bayraklı ilçesinde deprem konutlarını teslim etmesinin ve Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nun açılışını gerçekleştirmesinin ardından Menemen ilçesine geldi.

Burada vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra engelli vatandaşlar için düzenlenen ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen programa katılmak için Tarihi Taşhan Çarşısı’na hareket etti.

ERDOĞAN YOĞUN İLGİYE UĞRADI

Erdoğan, programa gelirken yol üzerinde kendisini bekleyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşları otobüsten selamlayan Erdoğan, daha sonra Tarihi Taşhan Çarşısı'na giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alsancak Stadı ile yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan, " Merkez Bankasının döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 127 milyar dolar. Nereden, nereye. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler. Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar. Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz" dedi.

Açılışını Erdoğan yaptı: Alsancak Stadyumu'nun ismi belli oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de depreme dayanıksız olduğu için yıkıldıktan sonra tekrar yaptırılan Alsancak Stadı'nın açılışını yaptı. Erdoğan, stada ' İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı' adının verildiğini açıkladı.