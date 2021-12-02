Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Osman Kavala hakkındaki kararıyla ilgili bildirimine ilişkin açıklamada yaptı. Söz konusu açıklamada, yargı sürecine saygıda bulunulması gerekliliğinin altı çizilerek, "AK’yı bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz" denildi.

"YARGIYA MÜDAHALE NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Bakanlığın açıklamasında yer alan ifadeler şu şekilde:

"Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi bugün (2 Aralık 2021) ülkemizin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu AİHM'e havale etme niyetini içeren bildirimde bulunmuştur.

Ülkemizde devam eden yargı sürecine saygı ilkesi uyarınca, AK’yı bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz. Başta AK Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır.

Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olan ülkemiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan sorumluluklarının bilincindedir. Bu yıl içinde 128, bugüne kadar ise toplam 3674 AİHM kararı tarafımızdan uygulanmıştır.

"KAVALA KARARININ SÜREKLİ OLARAK GÜNDEMDE TUTULMASI TUTARSIZ BİR YAKLAŞIM"

AİHM kararlarının icrasını denetleyen Bakanlar Komitesi’nin gündeminde halen çok sayıda karar bulunmaktadır. Kavala kararından daha eski olan ve başka ülkeler hakkında ve konularda da uygulanmayan kararlar varken, özellikle Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulmasını tutarsız bir yaklaşım olarak görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemindeki mevcut mekanizmaların hukuki ve adil bir anlayışa göre değil de, siyasi mülahazalar üzerinden belirli ülkeler aleyhinde işletilmesi her şeyden önce Avrupa Konseyi’nin kendi itibarını zedelemektedir.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, insan hakları sisteminin etkinliğini sürdürmek istiyorsa tarafgir ve seçici tutumunu bırakıp, AİHM kararlarının uygulanmasını tüm üye ülkeler yönünden tarafsız bir yaklaşımla ele almalıdır."

Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Gezi Parkı davasında bir sonraki duruşma 17 Ocak'ta yapılacak

Batı’nın gözü bugünkü Osman Kavala duruşmasında Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala'nın yargılanmasına bugün devam edilecek. Batı ülkeleri, bugünkü duruşmayı farklı bir gözle takip ediyor. Çünkü, Avrupa Konseyi, Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye'yi yaptırımla tehdit etmiş ve ay sonuna kadar süre vermişti.

Döviz atağı kılıflı Kavala'yı kaçırma planı Batılı ülkelerin Osman Kavala ısrarına dikkat çeken araştırmacı-ekonomist Bartu Sorel, Kavala'nın 'kurtarma stratejisi' dahilinde yurt dışına çıkarılması ve Belçika, Almanya veya Fransa'da kurulacak yeni bir merkezde Türkiye karşıtı faaliyetlerde bulundurulma amacı güdüldüğünü belirtti.

Suç dosyası kabarık: Her taşın altından Kavala çıkıyor Erdoğan’ın ‘Soros artığı’ dediği Osman Kavala’nın adı, ilk olarak 2006 yılında işlenen Rahip Santora cinayeti ile duyuldu. 2015’teki darbe girişimine kadar sayısız karanlık eylem ve olayla devam etti.