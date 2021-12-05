Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Siirt'te katıldığı çeşitli açılış törenleri sonrasında Demokrasi Konuşmaları isimli programda vatandaşlarla bir araya geldi.
Erdoğan'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
- Tunceli'deki mağarada 9 terörist öldürüldü.
- Helalleşmeyi ortaya atanların öncelikle buradaki kardeşlerimizden helallik almaları lazım.
- Evlendiğim dönemde tanıdığım Siirt, ne yazık ki bugün yok. Çoğu terör sebebiyle göç etti. Topraklarını terk ederek İstanbul, İzmir ve Ankara'ya göç ettiler.
- Onlara burada yaşamayı zulüm edenlere hesap soruyoruz, üzerlerine gidiyoruz. Gitmeye devam ediyoruz.
- Kriz 2008'de 'teğet geçecek' dedim, teğet geçti.