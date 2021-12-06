Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu,TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanarak, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerine başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeyle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

-Halihazırda ekonomik aktivitedeki dinamik ve canlı gidişat ile artan ihracat desteğiyle, yılın son çeyreğinde de yüksek bir büyüme performansı öngörülmektedir. 2021 yılının tamamında yüzde 10’u aşabilecek düzeyde bir büyüme oranı kaydetmeyi bekliyoruz.

-İşsizlik oranının yüzde 12'ye düşmesi beklenmektedir. 2021 yılı kasım ayı ihracatımız ile en yüksek aylık ihracat değerine ulaşılmıştır. Cari işlemler dengesi ağustos ve eylül aylarında fazla vermiştir. Küresel salgının etkisiyle 2020 yılı 10 milyar dolara düşen seyahat gelirlerimiz bu yıl içinde 17 milyar dolarlık OVP hedefinin üstüne çıkmıştır. Önümüzdeki yıl içinde seyahat gelirlerindeki artışın devam etmesini hedeflemekteyiz.

-Orta Vadeli Program tahminlerine dayalı olarak, 2022 yılında istihdamın 2021 yılına göre 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 12’ye gerilemesi beklenmektedir.

REZERVLER 126 MİLYAR DOLARI AŞTI

-Merkez Bankası'nın rezervleri de 35 milyar doların üzerinde bir artışla 126 milyar doları aşmıştır. Kurlarda son dönemde yaşanan hareketlenmeyi sadece politika faizine bağlamak son derece yanlıştır. Salgının getirdiği koşullarla birlikte pek çok ülkelerde de politika faizinin enflasyonun altında yer aldığı bir dönemden geçmekteyiz.

-Son dönemde yaşanan gelişmeleri, doların dünyada güçleniyor olması, para birimimize karşı yapılan manipülatif eylemler çerçevesinde ele almak gerekmektedir. Dolarda diğer tüm ülke para birimleri karşısında bir yükselme vardır. Bunun üstesinden gelecek olanlar da yine bizleriz.

Kur hareketleri ekonominin gerçeklerine uygun değil. Para birimimiz manipülatif ataklara maruz kalmaktadır. Bu manipülasyon girişimlerinin bize olduğu kadar, bunu yönlendirenlere de maliyeti artmaktadır.

ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞINI TÜM YÖNLERİYLE ELE ALIYORUZ

-Amacımız daha çok üreten, tam bağımsız bir ekonomik yapıyı oturtmaktır. AK Parti'nin Türkiye'ye sağladığı refahı, sürdürülebilir kılacağız. Artık ekonomide de dünya 5'ten büyüktür diyoruz. Topyekun bağımsız bir ekonomiyi de ülkemize kazandıracağız. Toplam bütçe dengesine bakıldığına etki sınırlı ve yönetilebilir düzeydedir. 2021 yılı bütçemizde yüzde 4,3'lük bir bütçe açığı öngörmüşken, OVP'de (orta vadeli plan) yüzde 3,5 olarak revize ettiğimiz bu yılı bu oranın altında bir bütçe açığıyla kapatacağız.

-Son dönemde tüm dünyada olduğu gibi fiyatlar genel düzeyinde artışlar görülmektedir. Enflasyon ve hayat pahalılığını tüm yönleriyle ele alıyoruz. Vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak amacıyla doğal gazda maliyetin 4'te üçünü, elektrikte yarısını hükümet ve devlet olarak biz üstleniyoruz. Önümüzdeki dönemde fiyatların daha sağlıklı bir zeminde oluşmasına katkı vereceğiz.

-Üretim, teknoloji, ticaret, eğitim, sağlık ve tarım gibi alanlara özellikle eğiliyoruz. Sanayi üretiminde atılım dönemindeyiz. 20 projeye 2 milyar liralık destek kararı aldık. İthal edilen birçok ürün artık yerli ve milli imkanlarla üretiliyor. Türkiye'nin Otomobili projesi de emin adımlarla devam ediyor. Şu anda devam eden küresel çip, magnezyum krizini düşündüğümüzde bu tür yerli teknoloji yatırımlarının ne denli önemli olduğu ortadadır.

-Son 19 yılda yerli patent başvurusu 20 kat artış gösterdi. Marka başvurularında ise 2011'den bu yana her yıl Avrupa 1.'si konumundayız.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU GÜCÜYLE DÜNYADA 12, AVRUPA’DA 5. SIRADA YER ALMAKTYIZ"

-Üniversitelerime araştırmacılarımıza KOBİ’lerimize işçi ve emekçilerimize güveniyoruz. Tüm çalışanların emeğine sahip çıkarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Ulaştırma ve altyapı en başarılı hizmet alanlarından birisidir. Sürekli artan otoyol uzunluğumuz, köprüler, viyadükler ve büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olan limanlarımız sayesinde güvenilir bir üretim güzergahına dönüşmüş durumdayız. Enerjide kendi su, güneş, termal ve kömür kaynaklarımızı en etkin şekilde değerlendirmeye öncelik verdik.

-Ülkemiz yenilenebilir enerji kurulu gücüyle dünyada 12, Avrupa’da 5. sırada yer almaktadır. Akkuyu nükleer güç santralinin tüm ünitelerinin yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. Hidrokarbon aramaları aralıksız devam etmektedir. Yerli ve milli enerji yatırımlarımızla Türkiye’ye güç katmaya devam edeceğiz.