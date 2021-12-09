Türkiye Gazetesi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı'nın 2022 bütçesinin görüşülmesi esnasında Bakan Soylu'ya hakaret etti. AK partili vekillerin Özel'e itiraz etmesi sonucunda arbede yaşandı.

SOYLU: YALANA KARŞI SAVAŞMAK EN ONURLU HAKTIR

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken AK Parti ve CHP'li vekiller arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine AK Parti ve CHP'li vekiller yumruklaştı. Görüşmeler sırasında İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştirirken kullandığı sözler gerginliğe yol açtı. Bakan Soylu eleştirilere, "Hak savunmak, iftiraya karşı direnç göstermek, yalana karşı savaşmak bir insanın en şerefli ve en onurlu hakkıdır" diyerek cevap vermesi üzerineCHP’li Özgür Özel'in hakaret etmesi mecliste gerginliğin fitilini ateşledi.

İçişleri Bakanı Soylu: Asayiş hizmetlerinde memnuniyet yüzde 77 İçişleri Bakanı Soylu, TÜİK verilerine göre asayiş hizmetlerinden memnuniyetin yüzde 77 olduğunu, yakalanan bu başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyacaklarını vurguladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması 3600 ek göstergesi için son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3600 ek gösterge açıklaması yaptı. Türk Polis Teşkilatı'na ana sütü gibi helaldir. diyen 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Cumhurbaşkanımız Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat vermiştir. 2022'de bu iş çözülecektir.' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun miting çıkışına Bakan Soylu'dan sert tepki: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istedikleri mitingin engellendiğini söylemesinin ardından İçişleri Bakanı Soylu, söz konusu meydanada 2014 yılından bu yana hiçbir partinin miting yapmadığını söyledi.