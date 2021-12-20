Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya'lı mevkidaşı Seyfeddin Abdullah ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

“GÜVEN ARTTIRICI ADIMLAR”

Ermenistan'la ilişkilere dair bir soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgenin istikrarı doğrultusunda güven arttırıcı adımlar attığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Doğrudan temasların başlaması için karşılıklı özel temsilcilerimizi atadık, görevlendirdik. En kısa zamanda özel temsilcilerimiz bir araya gelecek. Yine daha önce Atlas Global şirketi piyasadan çekilinceye kadar uçuyordu. Şimdi bazı şirketlerin İstanbul-Erivan arasında uçuş talepleri oldu. Hem Ermenistan tarafından hem Türkiye tarafından. Ulaştırma Bakanlığımız Sivil Havacılık Kurumumuz ile beraber bunları değerlendiriyoruz. Bazı şirketler uçuşlara önümüzdeki günlerde başlayacak."

Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile karşılıklı temsilciler atayacağız Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı temsilciler atacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul-Erivan arasında uçuşların başlayacağını söyledi.

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Kalkınma Bankası'nın bir fon kurma kararı aldığını belirterek, her ülkenin kendi imkanları çerçevesinde katkı sağlayacağını söyledi.

Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı: Demir yolu hatları tamam Azerbaycan ve Ermenistan, demir yolunun yeniden açılması için anlaştı; sırada otoyol bağlantısı var.

"AFGANİSTAN’A ORTAK TEKLİFLERDE BULUNACAĞIZ"

Afganistan'ın devlet olarak çökmemesi için neler yapılması gerektiğini dünkü toplantıda ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan, Kabil Havaalanı konusunda uzmanlarımız bu akşam Doha'ya gidiyorlar. Bildiğiniz gibi bir Türk şirketiyle bir Katar şirketi sadece Kabil değil, Afganistan'daki 5 havaalanının birlikte işletilmesi için mutabakat muhtırası imzaladı. Bu çerçevede Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunacağız.

Arkadaşlarımız bu gece Doha'ya gidiyor. Oradan birlikte Kabil'e gidecekler. Çarşamba günü büyük olasılıkla gidecekler ve oradaki geçici yönetimle bu konuyu birlikte ele alacaklar. Şartlarımız uygun olursa, havaalanlarını Katar'la beraber işletiriz. Tabii şartlar uymazsa da böyle illa işleteceğiz diye bir derdimiz yok. Sonuçta önümüzdeki günlerde bu netleşecek."