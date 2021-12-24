Türkiye Gazetesi

Dün Türkiye ile Katar'ın Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı konusunda anlaştığının ortaya çıkmasının ardından bugün, Taliban yönetimiyle de Hamid Karzai Havalimanı ve ülkedeki diğer dört havaalanının işletilmesi konusunda ön anlaşmaya varıldığı açıklandı.

HAMİD KARZAİ VE 4 HAVAALANI ORTAK İŞLETİLECEK

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaşan Türk-Katar heyeti, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı başta olmak üzere diğer 4 havalimanının işletilmesi konusunda Afganistan tarafı ile prensipte mutabakata vardı.

Havaalanlarının işletilmesi hususunda taraflar arasında verimli geçen görüşmelerde, detayların belirlenmesi amacıyla karşılıklı teknik ekipler kurulması ve görüşmelerin gelecek günlerde teknik komiteler vasıtasıyla sürdürülmesi konusunda fikir birliği sağlandı.

Kabil’den Doha’ya geçecek olan Türk–Katar heyetinin ortak çalışmalara devam edeceği belirtildi.

AFGANİSTAN'DA TALİBAN DÖNEMİ

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı, denize kıyısı olmayan ülkelerden Afganistan için ana hava bağlantısı olması açısından önemli bir yere sahip.

Taliban, eş zamanlı şekilde haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.

Türkiye ile Katar Kabil Uluslararası Havaalanı konusunda anlaşmaya vardı! Türkiye ile Katar arasında görüşülen Kabil Uluslararası Havaalanı’nın işletmesi konusunda karar verildi. Diplomatik kaynaklar, Katar ve Türk heyetleri arasında havaalanının iki ülke ortaklığıyla işletilmesine ilişkin çeşitli görüşmelerin yürütüldüğünü ve ortaklıkla ilgili anlaşma sağlandığını bildirdi.

Taliban'la yeni dönem için Kâbil'e ziyaret Taliban'ın yönetimini devralmasının ardından Taliban'ın resmî olarak tanınması birçok ülke tarafından değerlendirilirken, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin dışişleri bakanları yeni bir adım atıyor.