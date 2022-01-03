Türkiye Gazetesi

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle yine uyarı cezası istemiyle YDK'ya sevk edildi.

DOSYALARDAKİ EKSİK NEDENİYLE BUGÜNE ERTELENMİŞTİ

CHP YDK, Özcan ve Karaca'nın dosyalarını görüşmek üzere genel merkezde toplanmış, 3 saat süren toplantıda iki dosyada da eksiklikler olduğu tespit edilmişti. Özcan ve Karaca hakkında verilecek karar, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle bugüne ertelenmişti. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya CHP Yüksek Disiplin Kurulu gerçekleştirilen görüşme sonrası uyarı cezası verildiği açıklandı.

CHP'den yapılan bilgilendirmede, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 03.01.2022 tarihli toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında 'uyarma cezası' verilmiştir" denildi.

ÖZCAN KENDİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

Kurulun ardından soruları yanıtlayan Özcan, "Sosyal medya programında bana yakışmayan bir gaf yaptım. Hakkımda linç kampanyası başlatıldı. Burada üzüldüğüm MYK’mız sanal linç kampanyasının etkisiyle beni disipline sevk etti. Yoksa ben o gaftan dolayı bugün burada olmadığımı biliyorum. Çizgimde herhangi bir değişiklik olmayacağını paylaştım. Ben Atatürk milliyetçisiyim, Türk milliyetçisiyim. Bu ülkenin bekasıyla ilgili gördüğüm tehlikeleri bundan sonra da kamuoyuyla paylaşmaktan geri adım atmayacağımı tekrarlamış oldum." ifadelerini kullanmıştı

Tanju Özcan CHP'den ihraç edilmedi CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın uyarı istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Yabancı uyruklu kişilerin su faturalarına zam yapılacağını açıklayan ve büyük tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.