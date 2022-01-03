Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Antnony Blinken'la stratejik mekanizmanın canlandırılması dahil ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ DE GÖRÜŞÜLDÜ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (3 Ocak) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek NATO ve AGİT toplantıları öncesinde Rusya-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslar’daki gelişmeler ele alınmıştır” denildi.

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