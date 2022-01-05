Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti milletvekilleriyle görüşme gerçekleştirdi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı ve gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanımız milletvekilleri ile görüşmesinde ülke ve uluslararası siyasetle ilgili fotoğrafları çekmeye önem veriyor. Milletvekilleri değerlendirmelerini paylaştı. Soruları cumhurbaşkanımız yanıtladı ve not alındı.

2023'e giderken, bütün stratejilerin ortak akılla belirlenmesi bakımında bu toplantıların yapılması hem de bundan sonra sahada nasıl bir stratejiyle yürünmesi bakımından bir harita çıkarılacak.

"ZEHİRLİ BİR DİL KULLANIYORLAR"

Son zamanlarda karşımızda pek çok meydan okuma var. Siyasi, ekonomik açıdan Sayın Cumhurbaşkanımız arkadaşlarımızla paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye karşı vatandaşlarımıza karşı dozu artan bir yıkım siyasetine dönüşen zehirli bir dil kullanıldığını görüyoruz. AK Parti buna karşı mücadele verecektir. Geçmişte bunu vesayet adına yapıyorlardı şimdi demokrasi, hukuk, özgürlük diyorlar ama son derece zehirli bir dil kullanmaya devam ediyorlar.

KURAN KURSU POLEMİĞİ

Sürekli olarak demokrasiden bahsediyorsunuz meşru seçilmiş AK Parti'ye karşı bu zehirli dili kullanırken, terör örgütüne karşı mutedil bir dil kullanıyorsunuz. İşte bu demokrasinin demokrasi denilerek çalınmasıdır. 28 Şubat'tan daha vahşi şekilde çocukların Kur'an kursu eğitimi almasıyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nasıl hedef alındığını gördük. Ortaçağ zihniyeti bunlardan rahatsız olmakla eşdeğer bir yaklaşımdır.

Milletvekillerimizle, vatandaşlarımızla birlikte bu sinsi çalışmaya karşı çok daha kararlı çalışmayı, mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunu herkes görecek. PKK'nın Suriye kolunun saldırıları karşısında sessiz kalanlar, Türkiye'nin egemenlik haklarını korumak için gerekli olan tezkereye hayır diyenler, bu dili Cumhurbaşkanı'na karşı kullanmaktan çekinmiyorlar.

İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığıyla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Almanya'daki Müslüman mezarlığına saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırılarla ilgili geri adım atılması söz konusu değildir. Bununla mücadele etmeye devam edeceğiz. Yetkili makamların üzerine düşenleri yapmasını bekliyoruz.

ERDOĞAN - BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi, Cumhur İttifakı'nın doğası gereği kendi ritmi ve doğası gereği devam ediyor, çeşitli zaman aralıkları ile bir araya gelmesi Türkiye meseleleri ile istişare ve ittifakın pekiştirilmesi anlamını taşıyor."

KILIÇDAROĞU'NUN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinledim. Sayın Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorgulamaya kalkmış. Bunu fitne oluşturma siyasetinin parçası olarak görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, AK Parti tabanına seslenip AK Parti'nin nasıl olması gerektiğini dillendiriyor. Bunlar Sayın Kılıçdaroğlu'nun bildiği, anladığı konular değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin nasıl bir parti olması gerektiği üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Millet İttifakı içindeki çelişki ve hatta kendi içindeki çelişkilerle uğraşması gerekiyor. Bu söylem giderek komediden faciaya dönüşmüş durumda.

TÜRKİYE'NİN YENİ KÖRFEZ SİYASETİ

Cumhurbaşkanımızın BAE'ye ziyareti Şubat ayında gerçekleşecek, diğer Körfez ülkeleri ile ilgili çalışmalar sürüyor, takvim netleştiğinde paylaşırız. Ama asıl önemli olan Türkiye ile Körfez ülkeleri, Körfez'deki ülkelerin kendi aralarındaki ilişkinin daha kurumsallaşması, kazan kazan ilişkisine dönmesi."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Ermenistan ile normalleşme süreci' açıklaması AK Parti MKYK Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ermenistan ile normalleşme sürecine değinen Çelik, "Cumhurbaşkanımız büyük bir özveriyle arşivlerin açılmasını, tarihçelerin çalışma yapmasını ve herkesin saygıyla yaklaşmasını söylemiştir. Ermenistan arşivlerin açılma meselesine hiçbir şekilde yaklaşmadı" ifadelerini kullandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bir gecede bütün tezleri çöktü AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Belediye başkanları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kızılcahamam kampının son gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, açıklamalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilginç elektrik vaadi ve ekonomideki yeni model ve kur korumalı mevduat manifestosunu da değerlendirdi.