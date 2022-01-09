Türkiye Gazetesi

Saadet Partisi'nden koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Açıklamada "Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu’nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir." denildi.

COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Saadet Partisi, Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Covid- 19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yakalandığı Kovid- 19'a ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" demişti.

7 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Ocak 2021 koronavirüs vaka haritası açıklandı.Türkiye'de son 24 saatte 406 bin 796 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca'dan kritik Omicron uyarısı geldi.