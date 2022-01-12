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Bakan Akar, Azeri mevkiidaşını arayarak taziyelerini iletti
12.01.2022 - 13:59 | Son Güncelleme: 12.01.2022 - 14:00
Türkiye Gazetesi
MSB: "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov’u telefonla arayarak Ermenistan ordusu tarafından açılan ateş sonucu 1 kahraman Azerbaycan askerimizin şehit düşmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti ve taziyelerini bildirdi."
Etiketler : Bakan Akar,
816713 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/816713.aspx
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