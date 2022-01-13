Türkiye Gazetesi

CHP Parti Meclisi (PM) cumartesi günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak. Son ekonomik gelişmelerin yanı sıra mevcut siyasi gelişmelerin konuşulacağı PM’de, tüzük hükümleri uyarınca hazırlanan “Gençlik Kolları Yönetmeliği” değişiklik talebinin yanı sıra partiden ihraç edilen bazı isimlerin af talepleri de değerlendirilecek.

ERKEN SEÇİM BEKLENTİSİ

CHP PM’nin en önemli gündem maddesini ise olağan kurultayın bir yıl süreyle ertelenmesi önerisi oluşturacak. 37. Olağan Kurultayını 25-26 Temmuz 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştiren CHP, yine temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultayı bir yıl ertelemeyi görüşecek. Erteleme kararının olası erken seçim ve artan salgın şartları nedeniyle alınmak istendiği belirtildi.

Normal şartlarda Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınabilecek erteleme kararına ilişkin öneri, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla PM üyelerine sunulacak. Karar alınması durumunda CHP’nin 38. Olağan Kurultayı 2023 yılı temmuz ayında yapılacak.

Bakan Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı Kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu mahkemeye veren Bakan Karaismaioğlu, 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun meydan çağrısına sert cevap MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun 'meydan çağrısı'na sert cevap vererek; 'Kılıçdaroğlu sokağa dökülmeyeceğiz diyor. Bırak bu beylik lafları. Sokağa dökülseniz ne yazar dökülmeseniz ne yazar. Seçim bekliyorsanız 2023'ü bekleyeceksiniz. Sokakta gelecek planlayanlar buna pişman olacaklar' dedi.