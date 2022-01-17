Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk yurt dışı ziyaretini bugün Arnavutluk’a gerçekleştirecek. Arnavutluk’ta 2019 yılında meydana gelen depremin yaraları, Türkiye’nin yardım eliyle sarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla depremzedeler için 522 konut yapılmıştı. TOKİ tarafından Arnavutluk’un Laç şehrinde inşa edilen konutlar hak sahiplerine teslim edilecek. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek.

BAŞBAKAN RAMA İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Edi Rama ile bir araya gelecek. İki ülke arasındaki tarihî ilişkiler ile Balkan coğrafyasındaki gelişmeler görüşülecek. Yakın iş birliği kapsamında yeni anlaşmalara imza atılacak. Bunların yanı sıra, liderlerin yapacağı ikili görüşmede Balkanlarda Sırbistan ile Kosova arasında yaşanan gerilim de gündeme gelecek. Yine, görüşmede Arnavutluk’ta güçlü bir yapılanması bulunan FETÖ de masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, örgütün ülkedeki yapılanması hakkında Başbakan Rama ile değerlendirmelerde bulunacak. Görüşmede, Arnavutluk hükümetinin FETÖ ile bağlantılı firari örgüt elemanlarına Arnavutluk pasaportu verdiği iddiaları, örgütün ülkedeki okullarının kapatılarak Maarif Vakfına devredilmesi ve örgüt elemanlarının Türkiye’ye iade edilmesi gibi başlıca konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Erdoğan’ın, ziyaret kapsamında Arnavutluk Meclisine sesleneceği de belirtiliyor. Öte yandan, söz konusu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Başkent Tiran’daki Ethem Bey Camii’nin resmî açılışını da yapacak.

FETÖ KONUSUNDA ARNAVUTLUK'TAN BEKLENTİMİZ VAR

Türkiye-Arnavutluk Dostluk Grubu Başkanı Dr. Fatma Aksal, ziyaretle ilgili şunları aktardı: Arnavutluk bizim için çok önemli. Bugün Arnavutluk’ta yaşayan insan sayısı 2 buçuk milyon. Ama Türkiye’de 5 milyon Arnavut asıllı vatandaşımız var. Geçmişe dayanan bağlarımız çok önemli. Cumhuriyet kurulduktan sonra dostluk ilişkisi anlaşması yaptığımız ilk ülkelerden birisi Arnavutluk’tur. Sayın Cumhurbaşkanı’mız bu ilişkilere çok önem veriyor. Geçen yıl da bir ziyareti olmuştu. Bu ziyaretin çok verimli olmasını bekliyoruz. En büyük sıkıntı FETÖ’nün Arnavutluk’ta çok güçlü yapılanmış olması. Bizim de FETÖ konusunda Arnavutluk’tan belirli bir beklentilerimiz var. Bu sadece Türkiye için değil, Arnavutluk ve Balkanlar içinde FETÖ yapılanmasını yok etmek çok önemli. Biz bu uyarıları Kazakistan için de yapmıştık. Bugün Kazakistan’da yaşananları görüyorsunuz. Örgüt dönüp dolaşıp bu ülkelere de zarar veriyor. Görüşmelerde bu konular da gündeme gelecektir.

ERDOĞAN'DAN SEMRA GÜZEL MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da, Adnan Menderes Müzesi'nde gerçekleştirilen Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi'ndeki konuşmasında, "Dün Menderes ve arkadaşlarına hangi ithamları yapıyorlarsa bugün farklı ifadelerle aynı iftiraları bize yöneltiyorlar" dedi. Erdoğan, "Demokrasiye inanmış bir genç olarak demokrasinin simgesi olan Meclisimizde terör kamplarına gitmiş, teröristlerle sevgili olmuş kişilerin yer almasını istemiyorum. Bu konu ile ilgili bir adım atılacak mı?" sorusu üzerine, şöyle konuştu: Ne demek, sorulur mu, biz adımlarımızı attık zaten. Hemen müracaatımızı yaptık ve şu anda da onunla beraber 14 kişinin süratle dokunulmazlıklarının kaldırılması ile alakalı adım atıldı. Ben bu konunun takipçisiyim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu'na ‘bedava elektrik’ göndermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadine değinerek, "Yapamazlar, veremezler, meydanlarda söyledikleri diğer tüm namus sözleri gibi bunu da hayata geçiremezler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur korumalı TL mevduatı dedik, bütün oyunları bozuldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gökbel Barajı, 4398 Kişilik Öğrenci Yurdu, ADÜ Hastane Ek Hizmet Binası ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli programıyla vatandaşları enflasyondan koruyacaklarını açıkladı. Kur korumalı TL mevduatı hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kura endeksli Türk lirası dedik, bütün oyunları bozuldu, başaramayacaklar" dedi.