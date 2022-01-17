Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temasları kapsamında geldiği Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan’ın tören sonrası ilk durağı ise Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının teslim töreni oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, örnek daireyi inceledi. Erdoğan ve Rama, yetkililerden bilgi aldı.

ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA YAPILMAYA BAŞLANMIŞTI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Albayrak İnşaat’a yaptırılan ve geçen Aralık ayında tamamlanan deprem konutları, ülkede 26 Kasım 2019’da meydana gelen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yapılmaya başlanmıştı.

İnşaat kapsamında 522 daire, 37 ticari bölüm ve yer altı park yerleri depremzedelerin hizmetine sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta TOKİ konut teslim töreninde konuşuyor Arnavutluk depreminin ardından Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının açılış töreni gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende açıklamalarda bulunuyor.

Bayraktar SİHA’lara son müşteri Arnavutluk Türkiye’de Baykar Savunma şirketi tarafından üretilen Bayraktar TB-2 insansız silahlı hava araçlarına dünyadan talep her geçen gün artıyor. Suriye, Libya ve Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde savaş ortamında test edilen ve başarısını kanıtlayan SİHA’lara son talip, Arnavutluk oldu.

Türkiye'den büyük jest! Arnavutluk ordusuna teslim edildi İmzalanan hibe anlaşması kapsamında, Türkiye'nin Arnavutluk ordusuna gönderdiği piyade tüfeği ve üniformalar teslim edildi.