Türkiye Gazetesi

MHP Lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulunuyor

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

İç ve dışı dinamikleri doğru analiz etmeden Kazakistan'ın maruz kaldığı tehditleri anlamamız zordur. Kazakistan'da olayların önü alınmıştır. Emperyalist çevrelerin bundan sonra da boş durmayacağı kesindir. Soğuk savaş döneminin tarihi bir simetrisi yaşanmaktadır.

Hedefte Türk-İslam coğrafyaları bulunmaktadır. Kazakistan'daki istikrarsızlıklara karşı Türk Devletleri Teşkilatı sorumlu bir tavır takınmıştır. Türk Devletleri arasında askeri anlaşma olmadığı için istikrar tesis edilememiştir. Türk Devletleri arasında bunun bina edilmesi lazım. Ayrımız, gayrımız yok, kimseye muhtaç değiliz. Bizim için Ankara ne ise Türk Devletleri'nin başkentleri de odur. Aralarında da hiçbir fark yoktur. Sınırlarımız, coğrafyalarımız, ülkelerimiz ayrı olabilir, ama kaynağımız, milletimiz aynıdır.

EŞİTSİZLİĞİN KÖR DÜĞÜMÜ

Türkmenler, Kürtler ve Araplar gibi Irak'ın kurucu unsurundan biridir. Türkmensiz bir Irak yaralıdır, yetimdir. Türkmenler asli kurucu unsur olmalarına rağmen, buna rağmen sosyal haklardan mahrumdur. Bu adil değildir, eşitsizliğin kör düğümüdür. Türkmenler, kimlik ve kültür özelliklerinden, içinde yaşadıkları coğrafyaya kadar çatışma havzasının tam göbeğinde yer almışlardır. Türkmen kardeşlerimizin Irak'ta yaşadığı yerler etnik ve mezhebi fay hatlarının geçiş güzergahıdır. Irak Türkmenleri İsyasi baskılardan çok çekti. Türkmenlerin ve Türkmen kentlerinin imhasına hizmet insanlık suçudur.