Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

TİCARET HACMİMİZ REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR

"Başta Balkanlar olmak üzere bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Sırbistan ile ilişkilerimiz mükemmel seviyede ilerliyor. Bin 300'den fazla Türk şirketi Sırbistan'da faaliyet gösteriyor. (Sırbistan'la ticaret hacmi) Geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla bu rakamı 2 milyar dolar seviyesine taşıdık. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır. Ticaret hacmimiz rekor kırmaya devam ediyor.

Sırbistan ile ilişkilerimiz mükemmel seviyede. İş birliğimizi kapsamlı şekilde ele aldık, atacağımız adımları görüştük.

BOSNA HERSEK AÇIKLAMASI

Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesine ihtiyaç duyulduğu aşikardır.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in açıklamaları ise şöyle:

"Türkiye'yle ticaret hacmimiz tarihin en iyi ivmesini yakaladı."

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